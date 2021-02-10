تراجع إصابات كورونا عالميا للأسبوع الرابع على التوالي

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا على مستوى دول العالم للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك رغم التحذير من السلالات المتحورة وسرعة انتشارها.

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية، عن تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي، موضحة في تحديثها الوبائي الأسبوعي، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق.

واستأثرت الولايات المتحدة بأكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، حيث سجلت 871 ألفًا و365 حالة، ومع ذلك فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 19% عن الأسبوع الماضي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضًا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، بينما شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة 22%.

فيما حذر خبراء الصحة الأمريكيون من سلالات كورونا المتحورة رغم تراجع الإصابات.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية»، أنه رغم ضعف أشد موجات فيروس كورونا فتكا في الولايات المتحدة بشكل كبير، حث خبراء الصحة العامة وعلماء الأوبئة الأمريكيون على توخي الحذر، نظرًا لانتشار سلالات الفيروس التاجي الجديدة شديدة العدوى.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة سجلت انخفاضًا في عدد حالات الإصابة المسجلة حديثًا بنسبة 56٪ خلال شهر يناير الماضي، بناءً على متوسط ​​سبعة أيام، وهو ما يمثل تراجعا أكبر بكثير مما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيادات الربيع والصيف خلال تفشى الفيروس.