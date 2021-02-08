مصادر: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 60% في المنوفية

أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الفترة الأخيرة بنسبة تقارب 60%، فضلا عن انخفاض عدد الحالات التي يتم فرزها في مستشفيات العزل الصحي بالمحافظة، مؤكدا أن الانخفاض سيستمر خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الموجة الثانية بشكل كامل.

انحسار الإصابات بفيروس كورونا

وأضافت المصادر- التي رفضت ذكر اسمها- في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرحلة التي نمر بها الآن هي مرحلة انحسار فيروس كورونا، مؤكدا أن وعي المواطنين والإجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة والغرامات المقررة على المواطنين في حالة عدم ارتداء الكمامة، ساهمت بشكل كبير في انخفاض أعداد الإصابات بشكل أسرع.

وأوضحت أن علماء يتحدثون عن موجة ثالثة للإصابة بفيروس كورونا خلال شهري مايو ويونيو، ما آثار حالة من الخوف مرة أخرى لدى المواطنين، مشيرًا إلى أنه في حالة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ستكون فرصة الإصابة بالفيروس ضعيفة، وفرص انتشار الوباء أقل، ما يساعد في السيطرة علي الموجة الوبائية بشكل سريع.

مقر لقاح كورونا جاهز

وأكدت المصادر، تجهيز مقر إعطاء لقاح فيروس كورونا في مدينة منوف، بعد تجهيزه وافتتاحه من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وأنه سيكون مركزًا رئيسيًا لتنفيذ مبادرات إعطاء اللقاح للأطقم الطبية، وكذلك المواطنين بعد إصدار وزارة ااصحة التعليمات الخاصة بتوزيع وإعطاء اللقاحات، لافتًا إلى أن الأطقم الطبية التي تؤغب في الحصول على المصل ستحصل عليه وفق جدول زمني محدد.

بلازما المتعافين من كورونا

علي صعيد متصل، قالت الدكتورة نجوان نبيل مديرة المركز الأقليمي لنقل الدم بالمنوفية، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تقديم خدمة سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا قريبًا، موضحة أن بلازما المتعافين لا يزال يتم العمل بها في بروتوكول وزارة الصحة بالشروط والإجراءات الطبية المعلنه من قبل وزارة الصحة وبما يضمن سلامة الجميع.

وأضافت نبيل: «فاكرين لما قلت لكم إن المركز الإقليمي لنقل الدم بشبين الكوم والتابع لخدمات نقل الدم القومية هو المسؤول الرئيسي عن توفير الدم لمرضى كورونا داخل مستشفيات العزل، يعلن المركز وقريبًا بدء تقديم خدمة طبية جديدة لمرضى الوباء وهي سحب بلازما المتعافين من كورونا داخل المركز الإقليمي».