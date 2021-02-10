تخدم 184 ألف نسمة.. افتتاح محطة صرف «نقادة» بتكلفة 152 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة، صباح اليوم، وقام بضغط زر التشغيل معلنا بدء تشغيل المشروع لخدمة أهالى المدينة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية .

وقال محافظ قنا، إن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة، بطاقة استيعابية 16 ألف م3/ يوم، موضحا أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط ااطرد وشبكات الإنحدار الخاصة بالمشروع بتكلفة 152 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، موجها مسئولى شركة المياه بمتابعة المشروع وإجراء أعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين .

وأكد الداودى أن قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة إلى 96٪ بالمدن و37٪ بالقرى حتى الآن.

ولفت إلى افتتاح مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، خلال الأسبوع الماضي كما سيتم دخول 4 مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هي «مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة ٢٩ الف م٣ / يوم - مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة ١٠ الآف م٣ / يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة ١٢ الف م٣ / يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة ٩ الآف م٣ / يوم»، ما يؤكد أن الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين فى كافة القرى والنجوع .