الحبس 15 و7 سنوات لـ 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كل من تامر ممدوح سليم ووليد أنور إبراهيم ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 28990 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح إلى إخطار بضبط كل من «عادل.ش.م»، 26 عاما مبيض محارة، ومقيم بقرية الأعراس مركز منيا القمح و«جوده.م.م»، 27 عامًا، مبيض محارة مقيم بقرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح، بتهمة حيازة الحشيش بقصد الاتجار، كما حازا مخدر «الترامادول»، بقصد الاتجار وسلاحا ناريا «فرد خرطوش - بندقية خرطوش».

وأفادت تحريات الشرطة بورود معلومة أكدت قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وباستصدار إذن من النيابة العامة وتنفيذه تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهيمن وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر ولفافات تحوي نبات الحشيش المخدر وقطع لجوهر الحشيش المخدر وكذا أقراص مخدرة كما عثر بحوزتهم على مقص حديلي وكذا مبالغ مالية وهاتف محمول وبمواجهتهم بالمضبوطات عزى المتهمين احرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق التي أحالت المتهمان إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي السياق نفسه قضت المحكمة بمعاقبة تاجر أعلاف وسائق بالسجن 15 سنة لكل منهما بتهمة حياز كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض.

وتعود أحداث القضية رقم 843 لسنة 2020 جنايات كفر صقر والمقيدة برقم 841 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط «حسن.س.م»، 34 عاما تاجر أعلاف ومقيم بمركز كفر صقر و«حسن.ع.ع»، 43 عاما سائق ومقيم مركز صان الحجر بالسجن 15 سنة لكل منهما وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وجرى حالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.