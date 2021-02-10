حبس «جواهرجي» استولى على 3 ملايين جنيه من أهالي القليوبية

قررت نيابة قليوب حبس «جواهرجي»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة النصب على عدد من المواطنين في مدينة قليوب والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على أموال الغير واستمعت النيابة لاقوال المتهم الذي اعترف المتهم بحصوله على الأموال من المجنى عليهم وأنه كان يعطيهم أرباحا شهرية بصورة منتظمة إلا أنه تعثر فى دفع تلك الأرباح منذ 3 أشهر بسبب أزمة مالية، وأكد المتهم أمام النيابة أنه سوف يرد جميع المبالغ التي حصل عليها من المواطنين.

كان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد بتلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا اتهموا جواهرجى بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «ن.ن»، 52 عامًا، جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح، كما فوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

تمكن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب من تحديد مكانه والقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه