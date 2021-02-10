معلومات عن لقاح سبوتنيك الروسي قبل وصوله مصر: فعاليته 91.6%

لقاح سبوتنيك V الروسي هو أجدد اللقاحات التي تعتمد عليها مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس لجنة الصحة والنواب، بإشارته إلى تعاقد الحكومة المصرية في الفترة الماضية على شراء اللقاح الروسي، حتى تبدأ تلقيح المواطنين والفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة، ليكون جنبًا إلى جنب مع لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينيكا اكسفورد.

«سبوتنيك V» ذكر عنه الموقع الرسمي لمركز غاماليا الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أنه أول لقاح مسجل عالميًا يقوم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان، وهي مجموعة من الفيروسات المُسببة لأمراض الجهاز التنفسي، المدروسة جيدًا، كما أنه جرى تسجيله في أكثر من 15 دولة حول العالم.

وذكر المركز الحكومة الروسي، أن لقاح سبوتنيك V هو واحد من 3 لقاحات عالمية تزيد فعاليتها عن 90% وتحديدًا تبلغ نسبته 91.6%، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى أول قمر صناعي سوفيتي، والذي كان مطلق عليه «سبوتنيك -1».

يُحفظ لقاح سبوتنيك الروسي في درجة حرارة يمكن توافرها

الشكل المجفف للقاح يمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين +2 و+8 درجات مئوية، وهو ما اعتبره المركز الروسي سببًا في توزيعه السهل في العالم.

سعر جرعة اللقاح الروسي

أقل من 10 دولار هو سعر جرعة اللقاح الروسي أي أقل من 156 جنيه مصري، حيث إن اللقاح مكون من جرعتين بينهما 21 يومًا، كما يتميز بأنه لقاح ذو ناقلين ضد فيروس كورونا، وأرفق المركز الروسي توضيحًا لمعنى ذلك، بالإشارة إلى أن الناقل هو فيروس نزع منه جين التكاثر ويجرى استخدامه من أجل إيصال المادة الجينية لفيروس أخر إلى الخلية وهو الفيروس المطور ضد اللقاح، معتبرين أن وجود ناقلين أمر تكنولوجي يتميز به اللقاح الروسي.

التجارب السريرية للقاح الروسي

أكثر من 31000 متطوع يشاركون في الدراسة السريرية التي تجرى بعد تسجيل اللقاح في روسيا. والطور الثالث منها تجرى في الإمارات والهند وفنزويلا وبيلاروس، واحتساب فعالية اللقاح كانت مستندة إلى بيانات 19866 متطوعًا تلقوا الحقنتين الأولى والثانية، وسجلوا 78 حالة مؤكدة من الإصابة بكوفيد 19 خلال مرحلة التحكم والمراقبة الأخيرة.

لقاح سينوفارم الصيني في مصر

في نهاية عام 2020 أعلنت الصين بشكل رسمي موافقتها على استخدام لقاح شركة سينوفارم الحكومية، للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، وطرحه للجمهور، وفي مقتبل العام الجاري كانت مصر أول دولة تحصل على اللقاح في قارة أفريقيا، وبدأت في تطعيم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل.

لقاح أسترازينيكا في مصر

في نهاية يناير 2021 وصلت أولى دفعات لقاح أسترازينيكا إلى مصر، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.