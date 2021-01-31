جهود مكافحة «كورونا».. مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا»

واصلت أجهزة الدولة تحركاتها المكثفة لمواجهة فيروس كورونا وتحصين أعضاء الأطقم الطبية، لمنع انتشار العدوى بالفيروس وتقليل الإصابات والوفيات بينهم، وفى الوقت الذى أعلنت فيه أجهزة الدولة عن رصدها تراجعاً ملحوظاً فى نسبة الإصابات والوفيات بسبب كورونا خلال الأيام الماضية، نتيجة للحزم فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا، اليوم.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع مخصصات شراء لقاحات كورونا ستدبرها الوزارة من الموازنة العامة للدولة، وقال معيط لـ«الوطن» إن «الوزارة وضعت ميزانية مفتوحة لشراء اللقاحات التى تطلبها وزارة الصحة واللجنة العلمية العليا المصرية لمواجهة جائحة كورونا»، مشدداً على أنها «جاهزة بالفعل».

وأوضح أن القيادة السياسية شددت أكثر من مرة على أن صحة المصريين لها الأولوية قبل تحقيق أى مستهدفات، لافتاً إلى أن دور وزارة المالية ينحصر فى توفير الأموال اللازمة للشراء أولاً بأول، مضيفاً أن وزارته ليست الجهة المنوط بها تحديد أو اختيار نوع أو كمية اللقاحات، لافتاً إلى أن هذا دور وزارة الصحة واللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 13272 لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وسداد الغرامة المقررة لـ13153 شخصاً المقدرة بـ657 ألفاً و650 جنيهاً، وتحرير محاضر لـ119 شخصاً لم يسددوا الغرامة، كما تمّ تحرير 523 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 168 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالى مضبوطات 1190 أرجيلة.

«صفر إصابات» فىي «عزل الشيخ زويد»

وعلى الصعيد الميدانى فى بعض المحافظات، أكد الدكتور أحمد عبدالوهاب، مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء، أنه لا توجد أى حالات كورونا محتجزة فى قسم العزل بالمستشفى. وأوضح «عبدالوهاب» أن الأمور طبيعية جداً فى مستشفى الشيخ زويد، بعد وصول عدد من المستلزمات الطبية الضرورية لقسم العزل والأقسام الأخرى، والاستقبال بالمستشفى. وقال مدير المستشفى إن وجود أطباء أكفاء فى بعض الأقسام ساهم فى تقديم أغلب الاحتياجات الطبية للمرضى، مشيراً إلى أن الحالات المتأزمة تحول إلى مستشفى العريش العام، وأن مستشفى الشيخ زويد يعمل بكامل طاقته، فى حدود المتاح، مؤكداً أن الخدمة الطبية فيه متواصلة طوال فترات الليل والنهار، بالتناوب بين مسئولى الخدمات الطبية به. ونوه «عبدالوهاب» بأن الدكتور طارق شوكة أحضر بعض المستلزمات الطبية المنقوصة إلى المستشفى، وتسلم بياناً كاملاً بالمنقوصات فى بعض الأقسام، ووعد بتلبية باقى المتطلبات، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قالت إنه سوف تصل لمستشفيات شمال سيناء جميع الأجهزة والأدوية المنقوصة، سواء فى مستشفيات العريش أو الشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.

وأكد الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية فى الشيخ زويد، أن فريق الملاريا بالتعاون مع قسم التعقيم، طهرا وعقما خزانات المياه الخاصة بقسم مرضى الغسيل الكلوى، مشيراً إلى أن هناك عمليات رش وتعقيم للمنشآت الحكومية بحى الكوثر، مثل الإدارة التعليمية والبريد، وأن الندوات التثقيفية مستمرة بمراكز الشباب والنوادى. وأضاف أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى تناقص واضح، وأن هناك حجراً منزلياً محدوداً للمصابين به فى قرى الشيخ زويد.

3 وفيات و12 إصابة بكفر الشيخ

أما فى محافظة كفر الشيخ، فقد أكد مصدر طبى بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة تسجيل 3 وفيات لمسنين بمستشفى عزل بلطيم وقسم العزل بالمستشفى الجامعى. وأضاف المصدر الطبى أن المحافظة سجلت إصابة 12 وفقاً لتحاليل PCR، أجراها مركز الفيروسات الكبدية بالزعفران، عقب حجزهم بأقسام العزل والفرز داخل المستشفيات. وقال المصدر لـ«الوطن» إنه جرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة إلى مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، عبر سيارات إسعاف مجهزة، وجرى حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، بخلاف المعزولين منزلياً.

وأشار المصدر الطبى إلى أن الفرق الطبية تمر بشكل يومى على المعزولين منزلياً، المسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة الصحة أنهم مصابون بفيروس كورونا، للاطمئنان على نسب الأكسجين فى الدم، عبر أجهزة «بالس أوكسيمتر»، فضلاً عن الاطمئنان على مستوى التنفس، وإعطاء الأدوية، مؤكداً أنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج الفيروس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية المصابين المعزولين منزلياً. ونوه المصدر بأنه يجرى عمل فحوصات دورية للمخالطين لمصابى كورونا، للتأكد من أنهم لا يحملون المرض؛ إذ إنهم أكثر عرضة للإصابة، مؤكداً التنبيه على التباعد الاجتماعى، والحرص على ارتداء الكمامات والواقيات الشخصية، فضلاً عن توزيع بعض الواقيات على المعزولين بجانب الأدوية.

«الصحة» تواصل تطعيم الأطقم الطبية.. وتؤكد: تجنب الشائعات يقلل الشعور بالقلق من الفيروس

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات الخاصة باستخدام ماكينات الصراف الآلى «ATM» للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت الوزارة فى منشور توعوى لها، أنَّه لا بد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فوراً. وأكدت الوزارة ضرورة ترك مسافة تتراوح من متر إلى مترين بين الشخص والآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، مشيرة إلى استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضاً عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.

وقالت وزارة الصحة إنه للتغلب على الشعور بالقلق الناتج عن فيروس كورونا لا بد من اتباع كل وسائل الحماية من الفيروس خاصة غسل الأيدى والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوقة. وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة دعم الأطفال والاهتمام بهم وممارسة الأنشطة المختلفة معهم، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح دون مبالغة، والتواصل مع الأطباء النفسيين من خلال خدمة الدعم النفسى التى تقدمها الوزارة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 360 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة حتى أمس.

«100 مليون صحة» تقدم الدعم لمرضى «كورونا» المعزولين في المنزل بدمياط: 14 فريقاً طبياً للمتابعة الميدانية

أما على صعيد المبادرات الخاصة بتوفير الدعم والمساعدة لمرضى كورونا، فقد أعلنت مديرية الصحة بدمياط، تدشين مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لمتابعة حالات العزل المنزلى بإشراف مدير إدارة الرعاية الأساسية. وأكد بيان عن المديرية أن 21 فريقاً طبياً سيجرون المتابعة التليفونية، و14 فريقاً طبياً سيجوبون أنحاء المحافظة للمتابعة الميدانية للحالات التى تستدعى الزيارات المنزلية، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وكانت مديرية الصحة قد كثفت حملاتها على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، حيث وجهت مدير عام إدارة الصيدلة، جيهان الديب، بإعداد خطة شاملة للمرور على كافة المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة، وتم تشكيل لجان التفتيش الصيدلى، برئاسة مدير إدارة التفتيش الصيدلى، فاطمة رشاد، لتنفيذ خطة العمل على مدار اليوم، وخلال أيام الإجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية وإرسال بياناتها يومياً لهيئة الدواء المصرية، حيث يتم المرور يومياً. وبحسب البيان، فقد تم الاشتراك مع ضباط مباحث التموين للمرور على الأماكن غير المرخصة فى حملات مشتركة، حيث تم المرور على الصيدليات وعدد من الأماكن غير مرخصة. وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع وتم عمل محاضر بتلك المخالفات وأدوية منتهية الصلاحية، ومهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وعينات مجانية معروضة للبيع، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة البريجابالين. كما تم ضبط مستحضرات صيدلية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات قياسية من هيئة الدواء، وأدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى، كما تم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية، وتحرر عن ذلك محاضر عدم وجود للصيدلى المدير المسئول، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.