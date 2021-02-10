«دي عزبة أبويا».. تأديب مدير سابق بـ«التضامن» وأخصائي متظلم من قرار نقل

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء سابقاً بغرامة تعادل 10 أيام من أجره الوظيفي، كما خصمت أجر 10 أيام من راتب «ع.ج» كبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء وذلك لما نُسب إليهما بالتعدي بالقول على بعضهما البعض، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تعدي على الثاني بالقول، فيما تحدث الثانب مع الأول بأسلوب غير لائق حال كون الأول هو رئيسه الأعلى في مكالمة هاتفية.

المدير: «طول ما أنا على الكرسي ده.. دي عزبة أبويا وأدوس على رقبتك ورقبة التخين»

وثبت من التحقيقات، تعدي الأول على الثاني بالقول، وتحدث الثاني مع الأول باسلوب غير لائق، وأقرّ المحال الثاني (الشاكي) أنَّه صدَر قرار بنقله من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء إلى مكتب التأهيل الاجتماعي برفح بالعريش، فذهب إلى مكتب المدير العام (المحال الأول) لتوقيع خط السير منه فرفض قائلاً: (طول ما أنا على الكرسي ده، دي عزبة أبويا وأدوس على رقبتك ورقبة التخين) واستطرد المحال أنَّه لا توجد خلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقه، وقرر الشهود شهادة مطابقة لهذا الحديث.

وبسؤال المُحال الأول وبمواجهته بما هو منسوب اليه، أنكر ما نسب اليه وقرر بأنه لم يقل للشاكي سوى جملة (دي عزبتي) رداً على ما قاله الشاكي له تليفونياً: (دي موش عزبتك ولا عزبة أبوك علشان تنقلني وقت ما أنت عاوز).

وثبت لدى المحكمة، تعدي كل منهما التعدي بالألفاظ غير اللائقة على الآخر، وهو الأمر الذي يخل بكرامة الوظيفة التي يشغلها كل منهما ويهدم أسس التوقير والاحترام الواجب بينهما، فحادا عن جادة الصواب بهذا المسلك المعيب فكان وجوب مجازاتهما عن هذا المسلك في يقين المحكمة حتماً مقضياً.