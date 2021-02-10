في 19 نقطة.. استعدادات المعاهد لامتحانات التيرم الأول والدراسة

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، مع أعضاء مجلس شؤون المعاهد، الاستعداد لعودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2020، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والسيد عاطف، رئيس قطاع التعليم ورئيس قطاع المعاهد.

أبرز النقاط

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز النقاط التي ناقشها الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي:

- الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.

- الاستعداد لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي.

- وضع كل السيناريوهات والاحتمالات الممكنة لعودة الدراسة في ظل أزمة كورونا.

- ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول.

- انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا بشأن الامتحانات والفصل الدراسي الثاني.

- مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية في كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور خلال الفصل الدراسي الثاني.

- مناقشة تقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية في التيرم الثاني.

- مراعاة ظروف التدريب العملي لطلاب الكليات العملية بالفصل الدراسي الثاني.

- مناقشة ما تم من تحديث للوائح المعاهد.

- الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسي المقبل 2021-2022.

- متابعة أعمال الامتحانات.

- التشديد على عدم التهاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين في الامتحانات.

- دراسة إمكانية التوسع في أنظمة التعليم الفني وإتاحة الفرصة للراغبين في استكمال مسيرة التعليم.

- توفير فرصة للطالب للتجربة العملية بسوق العمل والحصول على المهارات والجدارات المناسبة واستكمال دراسته بأي وقت لاحق.

- التشديد على العمل مع جهات الدولة المختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغلالها للطلاب وأولياء الأمور.

- التأكيد على جهود الوزارة المستمرة لمحاربتها من خلال الضبطية القضائية.

- مناقشة مقترح تنظيم عملية تدريب وترخيص مزاولي المهن الحرفية.

- التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير تدريب محترف على غرار نجاح تجربة مبادرة صنايعية مصر للعاملين بالمهن الحرفية، وتوحيد ترخيص ممارستها.

- تجديد بروتوكول دعم صندوق أسر الشهداء، ومخاطبة المعاهد التي لم تسدد حصتها للصندوق للقيام بسدادها.