التعليم العالي: مصر لها 910 أبحاثا حول فيروس كورونا بالمجلات العلمية

قال الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الخارجية، إن العالم يكشف أشياء جديدة عن كورونا يوميا، لذلك نجد كل يوم أبحاثا جديدة تظهر نتائج جديدة، ما يبين أهمية البحث العلمي، وهو ما تفعله مصر حاليا لمعرفة التعامل مع كورونا، «أحنا مطلعين أكثر من 910 أبحاث في المجلات العلمية حتى الساعة».

وأضاف «الشناوي»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ما يميز الأبحاث المصرية أنها متنوعة، حيث هناك أبحاث تركز على بعض الأمراض، وتأثيرها على بعض الأمراض، وتأثير استخدام بعض الأدوية، وهذا منعكس على بروتوكول العلاج في مصر.

وأشار إلى أن النشر في المجلات العلمية ليس سهلا، ولكي ننشر بشكل علمي يجب أن يكون في إحدى المجلات الكبرى، ويتم إجراء تقييم للبحث، ونشره يدل على أننا نسير بالطريق الصحيح، مؤكدا أنه جاري العمل على اللقاح المصري، وهناك لجنة خاصة تعمل على هذا الملف، وجاري أخذ كل الخطوات الهامة بشأن اللقاح والتأكد من فعاليته بنسبة 100%.