السبت.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة بسبب توسعات الدائري

أعلنت شركة مياه الشرب عن قطع المياه، بدءً من العاشرة صباح السبت المقبل، ولمدة 12 ساعة، بسبب توسعات الطريق الدائري في القاهرة.

والمناطق التي ستقطع عنها المياه هي: «الريان، وعرب الجرعان، ومساكن الأهالي خلف سبيكو، ومساكن النيل بجميع حروفها، وصف ضباط، وأملاك 2، وتقسيم مكة، والقاهرة 2، والقاهرة د، والقاهرة ج، وإسكندرية 1، والدلتا 1، والبركة، وكفر أبو صير، وسيجال، والبركة الشرقية والغربية، والأمن المركزي، والمؤسسة العقابية، وأحواض الطويل، وداود وحسان».

وناشدت شركة مياه الشرب، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكّدة أنَّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى التواصل على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يُذكر أنَّه في وقت سابق، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن نزع ملكية الوحدات السكنية من سكانها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، وأوضحت وزارة النقل، أنَّه لا صحة لما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بنزع الملكية، مؤكّدة التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح ما يسمي بالنفع العام من خلال تقديم مقابل مادي يدفع لهم مباشرة.