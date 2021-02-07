«أون لاين أو تحريري».. «الجامعات»: لكل كلية حرية اختيار طريقة امتحانات التيرم

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات التيرم الأول بمختلف الكليات ستكون وفقا للمقرارات الدراسية والمناهج التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، موضحين أن لكل كلية الحق والحرية في تحديد طريقة ونمط الامتحانات وفقا لإمكانياتها وقدارتها، منوهين إلى أن غالبية الكليات ستجري الامتحانات حضوريا وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات التيرم الأول حضوريا بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن ستكون مابين الامتحانات المقالية والامتحانات البابل شيت تماشيا مع منظومة التعليم الهجين، موضحا أن كل طريقة وآلية امتحانات ستكون وفقا لإمكانيات الكليات، منوها أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرو سكورونا.

الجامعات: الامتحانات من المقررات التي تم دراستها

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، منوها إلى أنه جرى التنبيه على جيمع الكليات بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بكورونا التي تمر بها البلاد حاليا في الامتحانات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الامتحانات بالكليات المختلفة حضوريا بالجامعة، موضحا أنها ستكون إما ورقيا بالنظام التقليدي، أو حضوريا إلكترونيا بنظام البابل شيت، مؤكدا أنه سيتم التعامل معها وفقا لمنظومة التعليم الهجين مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة أعطى الكليات مرونة في اختيار الآليات والطرق لتنفيذ الامتحانات بما يتماشى مع إمكانياتها وقدراتها، مؤكدا أن الجامعة أنهت جميع استعدادتها المتعلقة بامتحانات التيرم.

وأشار علم الدين، إلى أن رئيس الجامعة شدد على متابعة عمداء الكليات أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل أساليب الراحة بقاعات الامتحانات لجميع الطلاب لأداء امتحاناتهم، فضلاً عن حل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، موجها بالبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة.