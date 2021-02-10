مدبولي: 50% من مساحة البناء في مصر غير مخططة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عزبة الهجانة، والتي رافقه خلالها، إلى جانب عدد كبير من أعضاء الحكومة، موضحا أنّ الدولة تسعى للانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50% من مساحة البناء، مثل عزبة الهجانة، موضحا أنّ البناء غير المخطط «تراكمات عقود مضت».

إزالة المناطق المكدسة بالسكان أمر شديد الصعوبة

وقال مدبولي، إنّ التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق، تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، متابعا: «إزالة المناطق المُكدسة بملايين السكان أمر شديد الصعوبة وباهظ التكلفة، كما أنّ تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة».

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ التدخلات التي تنفذها الدولة تفسّر اهتمام الدولة في التوسع حاليا، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، بهدف منع البناء العشوائي المخالف، أو التعدي على الأراضي الزراعية في القرى.

مدبولي: متابعة دورية من الوزارات والجهات المعنية للمشروعات المنفذة

وتطرق مدبولى إلى زيارة الرئيس السيسي، للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة، لافتا إلى وجود متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التي يتم تنفيذها، للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة الحي الحكومي، وتأثيثه بالكامل تمهيدا لنقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي في النصف الثاني من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية في كل وزارة، والاطمئنان على دورة العمل اليومي، تمهيدا لنقل الموظفين تباعا.