الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تنعى مؤسسها الدكتور مجدي قاسم

غيب الموت، الدكتور مجدي قاسم مؤسس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، بعد مسيرة علمية وعملية طويلة.

«هيئة الجودة» تنعى الدكتور مجدي قاسم

وقال أيمن إسماعيل المتحدث الإعلامي لـ«الهيئة»، منذ قليل، إن مجلس إدارة هيئة الجودة وجميع العاملين بها يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله له الغفران والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الدكتور مجدي قاسم، قد تولى رئاسة «الهيئة» منذ نشأتها في عام 2006، ولمدة 8 سنوات كاملة حتى عام 2014.

معايير الجودة في التعليم

ولفت إلى أن الفقيد أسهم في نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية وكانت له إسهامات مميزة في إعداد معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم في مصر بكافة أنواعها.

قرار جمهوري

وجرى إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد بموجب قرار جمهوري بإصدار القانون رقم 82 لسنة 2006، على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وأن تتمتع الهيئة بالاستقلالية الكاملة، وأن تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

ليست جهة رقابية

ولم يخص قانون إنشاء «هيئة الجودة» على اعتبارها جهة رقابية، ولكن جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية بعد اتخاذ العديد من الإجراءات بداخلها التي تضمن جودة العملية التعليمية في تلك المنشآت سواء كانت منشآت تعليم ما قبل جامعي، أو تعليم جامعي.

وتحرص الهيئة على تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد للمؤسسات التعليمية، بما يساعدها على تحسين مخرجات العملية التعليمية عبر نماذج تقوم على التقويم الذاتي، بناءا على المعايير القومية للاعتماد؛ حيث تتيح المعلومات التي تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم، ثم اتخاذ الخطوات الخاصة بالاعتماد لدى الهيئة.

وتعمل الهيئة أيضاً كداعم لمؤسسات الدولة لـ«إصلاح التعليم»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع.