"جودة التعليم": 10% فقط من المؤسسات في مصر معتمدة

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن مصر في طريقها لتحقيق جودة التعليم، لافتة إلى أن المؤسسات التعليمية تتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة وحصل 10% فقط من المؤسسات التعليمية على الاعتماد.

وأضافت عيد خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن أكثر من 90% من المؤسسات التعليمية في مصر حكومية، مشيرة إلى أن التعليم الأزهري والخاص والدولي يمثل 10% فقط من التعليم.

وأشارت إلى أن ثورة يناير عطلت عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وأن جائحة كورونا أيضًا تسببت في وقوفها.

وأوضحت ان هناك مواصفات في المؤسسات التعليمية للحصول على الاعتماد منها البيئة التعليمية وتشمل المبنى التعليمي والمعلم والمتعلم والإدارة والمناهج والمقررات يخضعوا لمعايير حيث تم فحص مبادئ الأمن والأمان والسلامة داخل المبنى التعليمي وكذلك فحص البنية التحتية في الفصول وأداء المعلم وتدريبه وأدائه واستيعاب الطلاب منه في الفصل والأنشطة التعليمية والملاعب والأنشطة المكملة والمسرح ونسب الغياب والحضور.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم ترشح بعض المدارس للحصول على الاعتماد وأن هناك خطة لبعض الأولويات الجاهزة وأنهم يقومون بزيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية بواسطة فريق متخصص من الهيئة ويعقد لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ويمنحهم أسئلة ويختبرهم إملائيًا.

وأكدت أن مصر لديها 55 ألف مدرسة منها قرابة 600 مدرسة فقط تم اعتمادهم مشددة على أن هناك اهتماما كبيرا بالمدارس وباعتماد الجودة فيها وتوفير التدريبات للمعلمين وتحديثات البنية التحتية للمدارس، لافتة إلى أن اعتماد المؤسسات التعليمية يتم ذكره في شهادات تخرج الطلاب.

ونصحت بأن يتوجه الطلاب للمدارس المعتمدة ويحرصوا على الالتحاق بها، مشيرة إلى أن هناك مدارس دولية غير معتمدة وأن عدد المدارس الدولية المعتمدة 10% فقط من إجمالي المدارس الدولية.