عين شمس: مستعدون لامتحانات التيرم الأول بمنظومة كنترولات تواكب المرحلة

ترأس الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف الدكتور ونجوى بدر عميد الكلية؛ وبحضور الدكتور حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية، حيث تم استعراض منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام «Universty Management System» والتي تم تدشينه واستحداثه تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة في إعداد وإظهار النتائج بكل شفافية ويسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

تدشين خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء

كما تم استعراض عوامل أمان النظام وآليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجا على النظام وكذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.

التشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع الطلاب

ووجه الدكتور عبدالفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات والمعلومات القائم على ميكنة الجامعة وإعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيدا بجهوده ودقة إنجازه.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة جميع الطلاب، كما تم التشديد على تعقيم وتطهير كل المباني والمنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات والتحقق من الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة.

كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيا في حالة الطوارئ.

كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصا على صحة جميع الطلاب.

وكان الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب قد استهل الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي سيادته هذا المنصب الرفيع.