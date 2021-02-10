اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة دفعة أكتوبر 2020، بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب العشرة الأوائل، وهم: «إسراء عبد الحكيم حسيني»، في المركز الأول، و«دينا طارق عبد الله»، في المركز الثاني، و«رانيا مدحت أحمد»، في المركز الثالث، و«سارة ممدوح عبد الحكيم»، في المركز الرابع، و«دينا يس محمد»، في المركز الخامس.

وجاءت «مروة يس محمد» في المركز السادس، و«كريم عبد النعيم علي»، في المركز السابع، و«آلاء أحمد السيد»، في المركز الثامن، و«رشا عبد الحميد محمود»، في المركز التاسع، و«دينا عزت عبد الدايم»، في المركز العاشر.

وقال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب، إن إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 114 طالباً وطالبة، حصل 61 منهم على تقدير عام ممتاز، و31 على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، و13 على تقدير عام جيد جداً، و8 طلاب على تقدير جيد، بينما حصل طالب واحد فقط على تقدير مقبول.

واضاف أن أكثر من 50% من الطلاب حصلوا على تقدير عام ممتاز، و26% حصلو على تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، مما يدل على تفوق طلاب هذه الدفعة وتميزهم.

وفي السياق ذاته، كلف الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة إضافة بعض المحتويات الخاصة بمادة حقوق الإنسان، وفقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

واجتمع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع أعضاء لجنة اللوائح بالجامعة، وذلك لمناقشة آلية تطوير طرق تدريس وتقييم متطلبات الجامعة، وذلك وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بإضافة بعض الفصول، مثل الزيادة السكانية، وحقوق الإنسان، والشفاقية، ومكافحة الفساد.

ووجه نائب رئيس الجامعة أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مراجعة وإرسال لائحة العلاج الطبيعي للمجلس الأعلى للجامعات لإقرارها، مع إحاطة اللجنة بتفعيل اختبار مادة الحاسب الآلي إلكترونياً، في 23 فبراير الجاري.