لو عايز تفتح صيدلية.. المستندات وشروط قرض الصيدلي من البنك العقاري

تهتم المؤسسات المصرفية بتقديم العديد من منتجات التجزئة التي تخدم احتياجات جميع عملائها، سواء في مهن معينة أو خدمات للعاملين في مهن بعينها، ومنها البنك العقاري المصري العربي الذي يقدم قرض خاص للصيادلة، من خلال العديد من التسهيلات.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لجمهورها على مدار اليوم، تفاصيل الحصول على قرض الصيدلي من البنك العقاري المصري العربي في السطور التالية.

قيمة القرض

يتراوح قيمة قرض الصيادلة من البنك العقاري المصري العربي، ما بين 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه.

مدة القرض

يتم تحديد مدة تسديد القرض حسب رغبة العميل، بينما الحد الأقصى للسداد تصل إلى 6 سنوات.

شروط الحصول على قرض الصيدلي

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل 6 آلاف جنيه.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما عند التقدم لطلب القرض، وألا يزيد عن 65 عاما عند تسديد آخر أقساط القرض.

يجب أن يمر على مزاولة العميل للمهنة لمدة عامين على الأقل.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الصيدلي

عند الرغبة في الحصول على قرض الصيادلة، يجب التوجه إلى أقرب فرع للبنك ويجب أن تكون بحوزتك بعض المستندات، والتي جاءت كالآتي:

صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

إحضار إيصال مرافق حديث «كهرباء، غاز، مياه» لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

كشف حساب عن معاملات الشخص خلال آخر 3 أشهر.

شهادة مزاولة المهنة وكارنية النقابة.

صورة من مستخرج سجل تجاري مر عليه على الأقل 3 أشهر.

صورة من الإقرار الضريبي ويجب أن يكون من سنتين إلى 5 سنوات خبرة.

شهادة إثبات دخل معتمدة من محاسب قانوني.