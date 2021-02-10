لأصحاب الأراضي.. خطوات الحصول على «كارت الفلاح» وتكلفته؟

وضع الفلاح ضمن أولويات الدولة المصرية والذي كان يعتبر أهم الركائز التي منحتها القيادة السياسية اهتماما كبيرًا منذ توليها الحكم، وتمثل ذلك في عدة قرارت جميعها كانت تصب في مصلحة الفلاح ومن بينها «كارت الفلاح» الذي يقضي على الكثير من الغش والتلاعب الذي يحدث في الأوراق وفي مقدمتها الحيازة الوهمية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة خطوات الحصول على كارت الفلاح وتكلفته.

كيفية الحصول على كارت الفلاح

- التوجه للجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.

- سحب استمارات الحيازة الإلكترونية بالمجان.

- ملء البيانات الشخصية المطلوبة لاستخراج ومنها صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للحائز الراغب في استخراج الكارت.

- ملء جميع المعلومات المطلوبة سواء كان ذلك بشأن حيازة الأراضي، أو مشروعات إنتاج الدواجن، أو الإنتاج الحيواني، أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

تكلفة كارت الفلاح

لا يتحمل الفلاح أو المزارع تكاليف كثيرة لاستخراج كارت الفلاح، فكل ما يتطلب منه هو دفع مبلغ قيمته 20 جنيهًا فقط عند سحب الاستمارة.

شروط الحصول على كارت الفلاح

- يحق لكل فلاح يحوز على أراضي زراعية أن يحصل على الكارت.

- لابد أن تكون بيانات تلك المساحة أي كانت مساحتها مسجلة بالجمعية الزراعية التابع لها قطعة الأراض.

الهدف من كارت الفلاح

- القضاء على عمليات التلاعب بالحيازات الوهمية.

- يساهم في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل الزراعية.

- توفير قاعدة بيانات مدققة بكل حيازات الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.

- يساهم في وصول الدعم لمستحقيه.

- يقضي على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء من غير مستحقي الدعم.

- توفير قاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الحصص المخصصة لهم من الأسمدة والوقود.

- يساعد الدولة في التنبؤ باستهلاك المياه، ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسة تسعيرها.

- ساعد في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة.

إجراءات يجب اتباعها عند استلام كارت الفلاح

- يجب التأكد من سلامة المظروف.

- التأكد من وجود الرقم القومي والتعريف الشخصي.

- لا يتم استخدام بطاقة «كارت الفلاح» إلا من خلال صاحبه فقط.