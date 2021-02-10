عبدالمعز: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، العالم بالأزهر الشريف، إن النبي محمد قال إن الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، موضحا أن النبي قال للصحابي أبو موسى الأشعري: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، به تفتح الأبواب الموصدة، فقال بلى يا رسول الله، فقال له النبي لا حول ولا قوة إلا بالله».

لقاء النبي محمد بأبو الأنبياء

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن النبي محمد أثناء رحلته إلى الصعود إلى الإسراء والمعراج، وجد النبي إبراهيم أبو الأنبياء في السماء السابعة، يسند ظهره على البيت المعمور، ومعه مجموعة من الأطفال، وهم المسلمين الذين ماتوا وهم صغار، وكان يجعلهم يقرأون النبي إبراهيم القرآن، فقام النبي إبراهيم بالسلام على النبي محمد، وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر.

التسبيح 100 مرة يمحو الذنوب

وأوضح عبد المعز، أن التسبيح مائة مرة يحمي الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا ما علمنا إياه النبي، والذي قال إن أفضل ما قاله هو والنبي من قبل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير».

الصبر مقرون بالتسبيح في القرآن الكريم

وذكر عبدالمعز، أن الآيات التي طالب فيها الله النبي بالصبر قرن ذلك بالتسبيح، لأن التسبيح يعمل على تفريج الكرب، فالتسبيح باب للخيرات، وهذا ظهر في أية النبي زكريا، عندما أمره الله بالتسبيح، فكانت النتيجة حصوله على ابنه النبي يحيى.