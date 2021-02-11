مواعيد إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزي أراضي الشيخ زايد

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الأراضي، من حين لآخر، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتختلف الأراضي المطروحة، من حيث المساحة والسعر، ولكنها في كثير من الأحيان تتشابه من حيث الشروط ونظام السداد.

وعقب تقديم العملاء الراغبين في حجز قطعة أرض، ضمن الطرح، ينتظرون موعد إجراء القرعة العلنية للإعلان عن الفائزين بالأراضي السكنية ضمن القرعة.

و تزامنًا مع ذلك، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 28 فبراير الجاري حتى يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل في إجراء القرعة العلنية، وذلك لتسكين حائزي الأراضي التي تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بـ«الثورة الخضراء» ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد إجراء القرعة العلنية.

مواعيد إجراء القرعة العلنية

سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي الفئة الأقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات (38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796).

يوم الأحد 28/2/2021

سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف إلى 12 ألف م2، أرقام طلبات(11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766).

يوم الثلاثاء 2/3/2021

سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفًا إلى 16 ألف م2، أرقام طلبات (91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812).

يوم الخميس 4/3/2021

كما سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16ألفًا إلى 17 ألف م2، أرقام طلبات (8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793).

يوم الأحد 7/3/2021

سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفًا إلى 50 ألف م2، أرقام طلبات (17/756 – 157 – 262 – 490 - 491).

يوم الثلاثاء 9/3/2021

ويتوجب على حائزي الأراضي الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانوناً الحضور لمقر الجهاز في الفترة من 14/2/2021 إلى 25/2/2021، لاستكمال الإجراءات.

مكان إجراء القرعة العلنية

ستقام جلسات القرعات العلنية بمقر حديقة البيئة بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الثانية عشرة ظهراً بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات.