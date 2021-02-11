رغم كورونا.. إشادات دولية بالسياحة المصرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان «رغم كورونا .. إشادات دولية للسياحة المصرية»، إذ أطلق موقع cnn travel الشهير، مبادرة في وقت سابق عن الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في الوقت الراهنت أثناء أزمة جائحة كورونا، واختار الموقع مصر كأحد هذه الوجهات ضمن عدد من دول العالم.

واستعرض الموقع خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان «السفر إلى مصر خلال فيروس كورونا .. ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر»، لتعريف السياح بكل ما يجب أن يعرفوه عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل الحكومة والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

ونوّه الموقع إلى صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات، واختار الموقع مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021 استعرض المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، مشيرا إلى أن مصر تذخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة.

وأشار الموقع، إلى أن مصر تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر على مستوى العالم والشواطئ المشمسة التي تطل على المياه الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة.

كما نشر عددا من الروابط التي تبرز تفاصيل المقاصد السياحية في مصر، وفي نهاية يناير الماضي اختار موقع tripadvisor مدينة الإسكندرية ضمن أفضل 25 واجهة سياحية التي جاءت في المرتبة الـ23 كأفضل المدن السياحية الرائجة على مستوى العالم.

«صباح الخير يا مصر» برنامج من تقديم جومانا ماهر و حسام حداد وليندا عبداللطيف.