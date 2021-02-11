4 أخطاء يجب تجنبها في تقديم التماسات القبول بـ«وظائف الضرائب»

تنتهي وزارة المالية، غدٍ الجمعة، من تلقي التماسات غير المقبولين في وظائف مصلحة الضرائب، لشغل 1700 وظيفة مأمور ضرائب، بعدما فتحت باب التقديم اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أنه لن يتم تمديد المهلة الممنوحة لقبول الالتماسات، مشيراً إلى أن عدد من انطبقت عليهم الشروط كبير للغاية.

وبإمكان جميع المتقدمين الاستعلام عن الموقف من قبولهم من عدمه، عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عبر الرابط (اضغط هنا)، وللراغبين في تقديم الالتماسات التسجيل بالرقم القومي عبر الرابط «eg.gov.mof.Jobs://https»، حيث يتم إدخال الرقم القومي فقط لتقديم الالتماس.

وينبغي على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها، بمسابقة مصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 2020، خصوصًا ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومي لوجهي البطاقة لإثبات محل السكن في التاريخ المحدد بالإعلان.

4 أخطاء أساسية يقع فيها المتقدمون للوظائف

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنه من واقع رصد لجان فرز وفحص الطلبات، تبين أن هناك 4 أخطاء أساسية يقع فيها المتقدمون للوظائف، وينبغي تجنبها في تقديم التماسات القبول.

1- وجود مستندات تالفة وغير واضحة.

2- قيام البعض بتقديم الوجه الأمامي فقط من بطاقة الرقم القومي، وعليه فإن لجنة الفحص لن تتمكن من التحقق من سريان البطاقة عند تاريخ التقديم، حيث اشترطت المصلحة ألا يتجاوز السن 27 سنة عند التقديم للوظائف.

وجود صور مستندات مهزوزة وغير واضحة في بعض البيانات

3- وجود أخطاء في إدخال الـ14 رقماً ببطاقة الرقم القومي.

4- وجود صور مستندات مهزوزة وغير واضحة في بعض البيانات، وهو ما يتعين على أصحابها سرعة تقديم الالتماسات في موعد أقصاه غدٍ الجمعة، بشكل سليم وبمستندات واضحة ومقروءة.