قطة سقطت من الطابق السادس وصاحبتها: «بعت حلقي ومش مكفي العملية»

أثارت مناشدة سيدة على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، حالة من الجدل، بعد طلبها المساعدة في علاج قطتها التي سقطت من الطابق السادس وأصيبت بكسور وتحتاج لتدخل جراحي بقيمة 9500 جنيه، وانقسم رواد الموقع ما بين مؤيد لما تقوم به وداعم لموقفها، وبين رافض ومتهكم يطلب الإهتمام بالإنسان لأنه الأحق، ولكنها واجهت المنتقدين بقولها: «دي روح وأنا مش هسيبها تموت».

ونشرت سماح محمد، مالكة القطة وتسكن في محافظة بني سويف، منشورا علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قالت فيه: «مساء الخير قطتي وقعت من الدور السادس حصلها كسر زي ما حضراتكم شايفين أخدته لدكتورة ياسمين في القاهرة، القط لازم يعمل العميلة ف 3 أيام بس التكلفة 9500 منها تحاليل بـ 1200 والباقي شرائح ومسماير، ساعدوني أرجوكم القط هيروح مني معايا 2000 جنيه، مش عارفة اتصرف ساعدوني أرجوكم» . وأضافت: «القطة وقعت وأنا بنضف الشقة من الدور السادس وكل مرة بقفل الشيش بس مش عارفة إيه خلاني أنسي المره دي، وسمعت صوتها وهيا بتقع علي الأرض ومن ساعتها وأنا منهاره»، قالتها مالكة القطة لـ «الوطن»، موضحة أن سقوطها كان صباح أمس والأطباء البيطريين أبلغوني بضرورة إجراءها عمليتين أولهما قبل ثلاثة أيام وأخري بعدها بيومين بعد التشاور مع الأطباء وإجراء الأشعة .

وتابعت: «بعت حلقي الذهب بـ 2000 جنيه علشان أساعدها أنا حاصلة علي معهد تمريض، أقيم مع أسرتي ولا أعمل لظروف مرض والدتي»، مؤكدة أنها لا تملك من تكلفة العملية سوي 2000 جنيه، موضحة أنها عرضت المشكلة علي مواقع التواصل الإجتماعي لكي يساعدها أي طبيب أو اي جهة لعلاج القطة التي تبلغ من العمر 4 أشهر فقط، مضيفة أنها تقوم بعلاج قطط الشوارع من مصروفها التي تحصل عليه من والدها ولكن المبلغ هذه المرة كبير . وأكدت أن من ينتقدها بسبب تكلفة العملية بدعوى أن الانسان أولي بالرعاية من الحيوان،لا يمثل سوى وجهةنظره هو: «أنا معنديش مشكلة معاهم ولكن أنا مسؤولة عن القطة وأنا في الموقف وطلبت مساعدة الناس اللي يقدر يساعد يبقي شكرا لو مش قادر يكفي الدعاء فقط، وأرفض استهزاء البعض بي بسبب علاج القطة» .