التحفظ على 12 ألف عبوة دواء مهربة في حملة بالغربية

استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية ومديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثان طنطا، أسفرت عن ضبط 81 عبوة دواء مدرجة على الجدول الأول وتؤثر على الحالة النفسية، و8500 وحدة أدوية مسجلة،وأخرى ممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات 161000 وحدة، و12794 دواء مهرب وغير مسجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وتخزين الأدوية.

وأشار إلى ورود معلومات عن مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثانى طنطا، وعلى الفور تم توجيه الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة لتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد ابوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وشن حملة مشتركة قادتها منى شبل مدير التفتيش الصيدلي.

في وقت سابق، ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين، 34 أسطوانة أكسجين و25 منظما للهواء داخل مخزن بدون ترخيص، بقصد الغش وخداع المواطنين واستغلال احتياجات مرضى كورونا للأكسجين.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، إن غرفة المديرية تلقت معلومات، تفيد بقيام صاحب مخزن، بتجميع كميات من أسطوانات الأكسجين داخل مخزن، وبالتنسيق مع مباحث التموين، تم مداهمة المخزن و ضبط 34 أسطوانة اكسجين و25 منظما للهواء غير مدموغ من المصدر بغرض الغش والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعة مخالفا القانون 281 لسنة 2020 والقانون 154لسنة 2019 ، تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.