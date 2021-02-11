محافظ الغربية: لن نتهاون مع الشركات حال تأخر تسليم مشروعات الرصف

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا، صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، اللواء محمد السيد من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس أحمد سمير من الهيئة العربية للتصنيع، العميد نهاد عويضة من الشركة القومية للإنتاج الحربي ومديري الإدارات بالديوان العام، لمناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات الرصف خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

بدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ، أكد فيها أن المحافظة تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات في تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام كافة المشاريع في الموعد المقرر لها وبأعلى المواصفات القياسية المتفق عليها.

وعرض ممثلو الشركات كافة المعوقات المالية، الإدارية والفنية وتم مناقشتها ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، الكهرباء، الغاز والاتصالات.

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ في العام المالي ٢٠/٢١ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي ٥٥٠ شارع وطريق بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، والدكتور أحمد سعيد، مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الحضري، استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، ومجموعة من الخبراء، لمناقشة تطهير مصرف «كتشنر»، الذي يمر بنحو 24 قرية في نطاق المحافظة.

بدأ الاجتماع بتأكيد محافظ الغربية على أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظة، لتنفيذ خطة مشروع تطهير مصرف «كتشنر»، والتي تنقسم إلى 3 محاور رئيسية، هي إدارة المخلفات الصلبة، والصرف الصحي، وإعادة تطهير المصرف، والممولة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل نسبة التلوث به.

ويعتبر مصرف «كتشنر» أحد أكبر وأهم المصارف التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث، حيث يمتد المصرف بطول يزيد على 68 كيلومتراً، منها 22 كيلومتر في محافظة الغربية، تبدأ من المحلة الكبرى مروراً بحدود محافظة كفر الشيخ وحتى البحر المتوسط.