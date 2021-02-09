محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لمتابعة إجراءات كورونا بطنطا

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة مفاجئة في مدينة طنطا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داخل وسائل النقل والمواصلات العامة.

وتابع المحافظ، خلال الحملة، مدى التزام الركاب بارتداء الكمامات، ومدى التزام السائقين بالطاقة الاستيعابية المقررة للأفراد داخل وسائل المواصلات المختلفة، ووجه بتخفيف حمولة السيارات الزائدة، وتوزيع الركاب على سيارات نقل أخرى، بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل هذه الجائحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، عن طريق إدارة المرور.

وشدد محافظ الغربية على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات، حرصاً على حياتهم، ولتجنب نشر العدوى، كما أكد على تطبيق الغرامات الفورية في حالة عدم ارتداء الكمامة، دون تهاون أو تقاعس، خاصةً أثناء التواجد في وسائل النقل العامة.

كما تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروع محطة إنتاج البيض والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الإنتاجية الجاري تنفيذها في المحافظة، حيث تابع، خلال الجولة، تركيب بطاريات الإنتاج الخاصة بالدواجن، وتركيب 5 وحدات تجميع بكل عنبر، لتجميع سماد الدواجن، وكذلك استخدام أحدث طرق الإنارة الموفرة للكهرباء والمناسبة لتربية الدواجن.

ويتكون مشروع محطة إنتاج البيض، المقام على مساحة 14 قيراط، بتكلفة إجمالية تبلغ 76 مليون جنيه، من 8 عنابر، مقسمة إلى 6 عنابر لإنتاج البيض، و2 عنبر لتربية الدواجن، ويهدف إلى تحقيق أعلى عائد في وقت قصير، من خلال عملية إنتاجية شاملة جميع المراحل، باستخدام أحدث المعدات الألمانية.