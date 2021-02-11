«الصحة» تدعم مستشفيات قنا بـ15 ماكينة غسيل كلوي

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن وصول 15 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات قنا، ضمن خطة وزارة الصحة لدعم المستشفيات وخدمة المرضى.

وقال تاوضروس، إن الماكينات الجديدة ستوزع على مستشفيات قنا العام، ونجع حمادي العام، وقوص المركزي.

وذكر وكيل وزارة الصحة، أن وصول ماكينات الغسيل الكلوي لمستشفيات مديرية الصحة يعد تتويجا لخطة الوزارة نحو تحسين المنظومة الطبية بالمحافظة وتقديم خدمة لائقة للمرضى.