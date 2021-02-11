ضبط تشكيل عصابي من 8 عاطلين لترويج المخدرات في القليوبية

ضبطت الأجهزةالأمنية بالقليوبية، تشكيلا عصابيا من 8 عاطلين بينهم 4 لهم معلومات جنائية وهاربين من قضايا مخدرات، بحوزتهم كميات من «الهيروين والحشيش والبانجو»، وأسلحة نارية وزخيرة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بورود معلومات تفيد برصد تشكيلاً عصابياً يضم 8 أشخاص 4 منهم لهم معلومات جنائية قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين و الإستروكس و الحشيش و البانجو وبندقية آلية و فرد خرطوش و كمية من الطلقات ومبالغ مالية و 8 هاتف محمول و ميزان ودراجة نارية وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، ألقت مباحث مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، القبض علي ثلاثة عاطلين، أحدهم هارب من 13 قضية، بحوزتهم 7 كجم من مخدر البانجو والهايدرو، تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، عدة بلاغات بوجود ثلاثة عاطلين، يروجون المخدرات، على نطاق واسع بمنطقة الشموت التابعة لدائرة مركز بنها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم وليد رشدى مفتش مباحث فرقة بنها.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، أن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية بالشموت، دائرة المركز، وكرا لتوزيع المخدرات على عملائهم.

بعد تقنين الإجراءاتواستأذن النيابة العامة، تمكن النقباء أحمد رزق، إسلام صادق، وعمرو رضوان، معاونى مباحث مركز بنها، من ضبطهم، وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.