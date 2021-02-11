لو مرتبك 300 جنيه.. كيف تحصل على قرض بمليون جنيه من بنك القاهرة؟

تدفع ظروف الحياة والعمل البعض إلى الاقتراض، ويبحث الكثير منهمم عن الحصول على تسهيلات بعيدًا عن التعقيدات التي تضعها البنوك عند منح القروض للأشخاص، وهو ما نفذه بنك القاهرة في عدد من القروض التي يتيحها لعملائه.

ويقدم بنك القاهرة، القرض الشخصي للموظفين والعاملين في القطاع الخاص بالعديد من الامتيازات، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز تفاصيل القرض، والتي جاءت كالآتي:

مميزات قرض بنك القاهرة

قيمة القرض:

تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

نسبة الفائدة:

بين 15% إلى 19% حسب تحويل الراتب والمهنة.

فترة سداد القرض:

تصل إلى 7 سنوات.

السن:

يجب أن يتراوح سن المتقدم للحصول على القرض بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

الدخل الشهري:

300 جنيه شهريًا كحد أدنى.

الشروط التي يجب توافرها فى موظفي القطاع العام

- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن 21 عامًا.

- أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريا.

- الحد الاقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهرًا.

الشروط التي يجب توافرها فى موظفي القطاع الخاص

- لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عامًا.

- الحد الأقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر و84 شهرًا.

- يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريًا.

الشروط الواجب توافرها فى موظفي البنوك

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 21 عامًا.

- يكون الحد الأدنى لدخل الفرد 2000 جنيه.

- لا يتجاوز القرض المطلوب 500 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 60 شهرًا، وتختلف المدة باختلاف المبلغ المطلوب للتمويل الشخصي.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض من بنك القاهرة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من مفردات المرتب.

- إيصال خدمات حديث لا يمر عليها أكثر من 3 شهور (مياه، أو غاز، أو كهرباء).