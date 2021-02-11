«نور حياة» تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين في 4 محافظات (صور)

أطلق صندوق «تحيا مصر» قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، في قرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، وقرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقرية شيبة بمحافظة الشرقية، وذلك لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، إضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا.

وتستمر قوافل «نور حياة» في إجراء الكشف الطبي على مدار اليوم وغدًا، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية في المستشفى العسكري بمحافظات السويس، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، ودمياط.

تطوير الريف المصري

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، تامر عبدالفتاح، إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن قافلة «نور حياة» تستقبل 300 مواطن يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولفت إلى أن القوافل تجري كشف العيون للمواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

19 محافظة مستفيدة

وأشار عبد الفتاح إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها بلغ مليون و63 ألف مواطن (بالغ – تلميذ ابتدائي)، صُرف لهم 195 ألف و712 نظارة طبية، فيما صُرف العلاج لـ81 ألفًا و940 حالة، كما تم إجراء 15 ألفًا و100 عملية مياه بيضاء حتى الآن.

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة، هي السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ودمياط، والبحر الأحمر، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، فضلًا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها الأورمان، وبنك الشفاء، وجمعية البر والتقوى وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية «رسالة» ومؤسسة «راعي مصر» ومؤسسة «مصر بلا مرض»، والهيئة الإنجيلية القبطية.

يذكر أن الصندوق فتح حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في مبادرة «نور حياة» على رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.