انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة العمى في قرى طوخ

تفقد محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الخميس، أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، والتي تجري فعالياتها في مركز شباب طوخ، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

ورافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، وأحمد وزيري، رئيس مركز ومدينة طوخ.

وثمّن محافظ القليوبية المبادرة الرئاسية، معرباً عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق "تحيا مصر"، والجهات المشاركة، لافتاً إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها، لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها، وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، والنظارات الطبية بالمجان.

ومن جانبه، وجه أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه للمبادرة، موضحاً أن قافلة المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، مشيراً إلى أن المستهدف من القافلة الكشف على 1200 مواطن في كل أسبوع، ولفت إلى أن المبادرة مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة.

وأشار مدير الرعاية الصحية بالصندوق إلى أن القافلة مكونة من عيادتين، وبهما أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة قياس الضغط والسكر، وصيدلية، ونظارات طبية، كما تضم القافلة فريق طبي مكون من 6 أطباء و4 تمريض وصيدلي واخصائي بصريات، وفريق لتسجيل بيانات المرضى مكون من 4 أفراد، ورفعها على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، لافتاً إلى أنه يتم توفير نظارات وأدوية طبية، وتحويل أي حالات تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات المختصة ضمن المبادرة.