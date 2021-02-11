«تحيا مصر» يدعم مستشفيات أسيوط بـ27 ماكينة غسيل كلوي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ، عن وصول 27 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق «تحيا مصر»، لمديرية الصحة، مشيدًا بالدور الوطني للصندوق في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة قطاع الصحة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية «كلنا جنبك»، لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

وتسلمت مديرية الصحة بأسيوط، عدد 27 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من صندوق «تحيا مصر»، لتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم، في إطار تكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتي ستساهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي وتلبية احتياجات المرضى.

وأشار إلى توزيعها وفقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة منوهًا إلى أن الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى مشيدًا بالدور الفعال لصندوق «تحيا مصر»، في دعم المنظومة الصحية المصرية.