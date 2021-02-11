تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة «ليبيا الرياضية» التي تنقل مباريات بطولتي الكأس في إسبانيا وإيطاليا، كما تابع عليها محبو كرة القدم أمس مباراة فريق برشلونة، مع نظيره إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا والتي انتهت للأخير بهدفين دون رد.

وينتظر عشاق كرة القدم مباراة الإياب بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا والتي ستذاع عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، وتعرض «الوطن» في السطور التالية تردد القناة:

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قنوات Sport 1 Hungary، BTV Action، Arena Sport 1 HD Serbia، Tivibu Spor 2 HD.

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات: 11766

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد: 11721

معدل الترميز: 27500

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة أمام إشبيلية

في حراسة المرمى: شتيجن

في خط الدفاع: ألبا - لينجليت - أومتيتي - مينجويزا

في خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - دي يونج

في الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي

التشكيل المتوقع لنادي لـ إشبيلية أمام برشلونة

في حراسة المرمى: بونو

في خط الدفاع: إسكديرو -كارلوس - كوندي - فيدال

في خط الوسط: فرناندو - جوردان - راكيتيتش

في الهجوم: الحدادي - النصيري - سوسو

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين برشلونة وإشبيلية على ملعب كامب نو، يوم 3 مارس المقبل في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

واستطاع برشلونة التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه على غرناطة في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فيما تأهل إشبيلية لدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ألميريا بهدف وحيد دون رد.

قناة ليبيا هي من القنوات الرياضية السباقة في نقل المباريات الأوروبية.