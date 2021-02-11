زوجة علي أبو القاسم لـ«الوطن» قبل حكم القضاء السعودي اليوم: زوجي بريء

قبل ساعات من جلسة الحكم على زوجها، أكّدت ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية ثقتها في براءة زوجها الذي يحاكم بتهمة الإتجار في المخدرات في قضية تدخل عامها الخامس.

وقالت «ابتسام»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنَّ جلسة اليوم هي جلسة نهائية للنطق بالحكم على زوجها، لافتة إلى أنَّ القاضي أغلق المرافعات في جلسة يوم الأحد الماضي، وجلسة اليوم ستكون بعد الواحد ظهرًا وهي الجلسة الخامسة والأخيرة.

وأكّدت زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم ثقتها في براءته، موضحة أنَّه لو تمّ أخذ حكم محكمة جنايات القاهرة في الاعتبار سيتمّ الحكم على زوجها بالبراءة.

المهندس المصري علي أبو القاسم يواجه تهمة الإتجار بالمخدرات

ويحاكم علي أبو القاسم بتهمة الإتجار في المخدرات بعد تسلمه معدة زراعية بها كمية من الأقراص المخدرة خلال عمله عام 2016 بإحدى شركات المقاولات بالجمارك السعودية، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2017.

وبمجهود من الدولة المصرية وبالتعاون مع السلطات السعودية المختصة تمّ وقف تنفيذ حكم الإعدام، إلى حين النظر في مجريات التحقيقات الخاصة بالقضية في القاهرة، والتي انتهت بحكم لمحكمة جنايات القاهرة بإدانة 3 متهمين في القضية والحكم عليهم بالمؤبد وتبرئة ثلاثة آخرين.

القاضي اطلع على حكم محكمة جنايات القاهرة قبل جلسة الأحد

وعقدت جلسة يوم الأحد الماضي بمحكمة تبوك الجزائية في المملكة العربية السعودية، حيث تسلم القاضي قبل الجلسة حكم محكمة جنايات القاهرة، والتي انتهت بالتأجيل إلى جلسة اليوم.

وخلال جلسة الأحد، تمسكت النيابة السعودية بضرورة تنفيذ القصاص في المهندس المصري أي تثبيت حكم الإعدام، ليغلق القاضي باب المرافعات، وتؤجل القضية إلى اليوم لإصدار حكم نهائي.

وأكّدت مصادر لـ«الوطن» أنَّ القاضي تحدث مباشرة إلى المهندس علي أبو القاسم، وقال له نصًا: «لن تظلم».