«كيا» تعلن تحول 40% من إنتاجها للكهرباء بحلول 2030

أعلنت شركة «كيا» عن تحديث استراتيجية خطة أعمالها المستقبلية لعام 2021، وفق خارطة طريق متوسطة إلى طويلة المدى من قبل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «Kia Corporation».

وقال رئيس الشركة سانغ سونغ: «تولد كيا من جديد في عام 2021 بشعار جديد وتصميم جديد واسم شركة جديد.. ستتحول كيا إلى علامة تجارية تحفز العملاء وتلهمهم من خلال تجارب التنقل المبتكرة».

ويأخذ «تحول كيا» الشركة نحو محفظة أعمال أوسع لإعادة تعريف النظام البيئي للتنقل بأكمله، بدءًا من الانتقال من محرك الاحتراق الداخلي (ICE) إلى الكهرباء.

وترتكز استراتيجية «Plan S» المُجددة على ثلاث ركائز أساسية، هي تطوير انتقال المركبات الكهربائية (EV)، وتعزيز أعمال المركبات المصممة لغرض معين (PBV)، وتوسيع خدمات التنقل المستقبلية.

تقدم انتقال المركبات الكهربائية

بحلول عام 2030 ، ستشكل السيارات الصديقة للبيئة مثل EVs وHEVs و PHEVs نسبة 40% من إجمالي مبيعات «كيا»، مع هدف مبيعات سنوي يبلغ 1.6 مليون وحدة. وكجزء من هذا، تهدف الشركة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 880 ألف وحدة في عام 2030 لتصبح من أكبر البائعين العالميين.

وبدءً من إطلاق أول سيارة كهربائية مخصصة لها في وقت لاحق من هذا العام ، ستعزز «كيا» تشكيلة سياراتها الكهربائية بحلول عام 2026 مع 11 طرازًا جديدًا، منها سبع سيارات كهربائية مخصصة مبنية على بنية النظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP)، و4 على أساس ICE الحالي المشتقات.

وتهدف المركبات الكهربائية المبنية على E-GMP إلى وضع معايير جديدة في النطاق الكهربائي بالكامل (AER) وأداء القيادة والمساحة الداخلية والتطبيقات التقنية. وستعمل EVs كأجهزة ذكية مع تطبيق موسع لخدمات الملاحة الصوتية المرئية (AVNT) ، عبر الهواء (OTA) والميزة عند الطلب (FoD).

وسيتم تقديم أول سيارة كهربائية مخصصة من «كيا»، تحمل الاسم الرمزي CV ، بتقنية HDA2 (المستوى 2 من مساعد القيادة على الطرق السريعة). ابتداءً من عام 2023، وسيتم تجهيز سيارات «كيا» الكهربائية بنظام القيادة على الطرق السريعة (HDP)، وهو تطوير أساسي للقيادة الذاتية من المستوى الثالث.

كما سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل المنتج ومواصفات الأداء للسيرة الذاتية الشهر المقبل.