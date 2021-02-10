«كيا» تدخل عالم السيارات الطائرة في 2022

تكشف شركة «كيا» النقاب عن أولى سياراتها الطائرة «PBV» في عام 2022 ، مع إطلاق المزيد من مركبات هذا النوع وفقًا لاحتياجات السوق.

وتستهدف الشركة مبيعات سنوية تبلغ مليون وحدة بحلول عام 2030 لتصبح رائدة عالميًا في «PBVs»، وتحقيقًا لهذه الغاية، ستطور «كيا» مجموعة متنوعة من المركبات المتخصصة على أساس منصات لوح التزلج «PBV» المخصصة.

وتخطط «كيا» لتوسيع أعمالها في مجال «PBV»، من خلال الابتكار المفتوح من خلال التعاون مع الشركات الأخرى لتطوير منصات لوحات صغيرة/ كبيرة لقطاعات التوصيل غير المأهول والتجارة الإلكترونية، وستعمل الشركة أيضًا على تطوير منصات وتقنيات الألواح الصغيرة الخاصة بها والقابلة للتطوير بدرجة كبيرة، حيث تتوقع الشركة زيادة طلب السوق على هذه الخدمات على مستوى العالم.

وستكتسب خدمات التنقل في «كيا» ميزة تنافسية من خلال الاستهداف الدقيق والتركيز على المجالات الأساسية.

وفي الأعمال التجارية بين الشركات والحكومة ومن الشركات إلى الشركات، ستطلق «كيا» خدمة تعتمد على «EV» والتي تجمع بين الاشتراك ومشاركة السيارة، وبموجب مفهوم خدمة التنقل الجديد هذا، سيتم استخدام المركبات للعمل في أيام الأسبوع واستئجارها من قبل الأفراد في عطلات نهاية الأسبوع.

وتخطط «كيا» لتوسيع مبيعاتها على المدى المتوسط ​​إلى الطويل إلى 3.8 مليون وحدة في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 10% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2021، إلى 22% بحلول 2025.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، ستقوم الشركة بتوسيع حصتها في السوق من خلال الإنتاج المحلي.

كما تتوقع «كيا» أن يستمر تحسين الأداء ومزج المنتجات، الذي أدى إلى تعزيز ربحية الشركة العام الماضي، وأن تدخل «كيا» مستوى جديدًا من ربحية السيارات الكهربائية مع إصدار السيارة ذاتيه القيادة.