رؤساء الجامعات: امتحانات التيرم الاول وفق ما درسه الطلاب.. ولا يوجد محذوف

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2020، في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقاً لمنظومة التعليم الهجين المطبقة من قبل الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّ امتحانات «التيرم الأول» ستكون وفق ما تمّ دراسته منذ بداية الفصل الدراسي الأول سواء كانت من خلال الحضور للكليات أو من خلال المنصات التعليمية المختلفة، مؤكدين على انه لاتوجد أي محذوفات او مقررات تمّ تخفيفها، وأن جميع الامتحانات ستكون وفقاً لطريقة وآليات كل كلية تضعها.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنَّ الامتحانات في موعدها المحدد من قبل الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنَّها ستكون وفقاً لمنظومة التعليم الهجين وعلى ما تم دراسته خلال التيرم الأول، موضحاً أنَّها ستكون وفقاً للطريقة التي تعود عليها الطلاب في أداء الامتحانات خلال الفترات الماضية خاصة امتحانات «ميد تيرم».

الجامعات: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات

وأكّد رئيس جامعة حلوان، أنَّه تمّ التشديد على تطبيق الإجراءات افحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والعمل على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإلتزام بالتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، إضافة إلى تخصيص اماكن للدخول و الخروج مع تطبيق التابعد الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنَّ نمط الاسئلة و الامتحانات ستكون من المقررات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب، لافتا إلى أنَّه لا توجد أي محذوفات أو تعديلات بشأنها، منوها إلى أنَّه جرى التنبيه على جميع الكليات بضرورة أن تكون الأسئلة الخاصة بالامتحانات في قدرات الطالب المتوسط وألا تخرج من المنهج والمقرر الدراسي لكل قسم وفرقة وكلية.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، أنَّه يجرى الآن الاستعداد لتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.