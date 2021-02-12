سداد فواتير المياه عبر «فوري».. خدمة مدينة دمياط الجديدة لقاطنيها

توفر وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تسهيلات وخدمات عدة، لسكان المدن الجديدة، تيسيرا لهم الحياة داخل هذه المدن والتعايش فيها.

حيث نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تنويها هاما لقاطني المدينة، وهو إمكانية سداد فواتير المياه، من خلال منافذ شركة «فوري» المتواجدة داخل المدينة في كل مكان، أو من خلال تطبيق «my fawry» على الهاتف المحمول، أو من موقع الشركة.

جاء ذلك للتيسير على سكان المدينة عملية تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيا، وتحصيل فواتير المياه.

هذه الخدمة مقدمة فقط لسكان المدينة الذين لديهم عدادات ميكانيكية، وليست متاحة للعدادات مسبقة الدفع.

ليس ذلك فقط، فالجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، داخل جميع المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتطرح تلك الوحدات والأراضى بمساحات وأسعار مختلفة، ولكنها في كثبر من الأحيان، تتشابه تلك الوحدات والأراضى من حيث الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم للحجز، ونظام السداد المحدد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

كما تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظام سداد، يسمح للعميل المتقدم لحجز وحدة سكنية أو قطعة أرض، بتقسيط ثمن الوحدة أو قطعة الأرض المطروحة، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك وحدة سكنية خاصة به.

وتعد أبرز شروط الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، ضمن طرح وزارة الإسكان بالمدن الحديدة، أن يكون العميل المتقدم للحجز، شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 عاما. بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون العميل المتقدم للحجز، لم يتم التخصيص أو لأحد من أفراد أسرته من قبل.