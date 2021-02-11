شطّب شقتك صح.. طريقة تركيب السيراميك والبورسلين ومتوسط سعر المتر

تعتبر مرحلة تركيب السيراميك أو البورسلين من أهم مراحل تشطيب الشقة، التي تختلف بحسب المحارة والسباكة للكهرباء واختيار السيراميك وألوان البياض والشبابيك.

ويقدم مهندس الديكور مصطفى نوح نصائح لقراء «الوطن» لمعرفة الفرق بين السيراميك والبورسلين، وطرق تركيبهما بشكل صحيح، لتجنب الوقوع في أخطاء يكون من الصعب تداركها فيما بعد.

يقول مصطفى نوح لـ«الوطن» إنه يجب اختيار السيراميك ومعرفة مقاساته ورسمه من مهندس الديكور قبل الشراء، ليتم تحديد أماكن وضع الأجزاء الزائدة من السيراميك من البداية بشكل واضح، لكي لايؤثر على شكل السيراميك في الحجرة.

وأوضح «نوح» أن أبرز مزايا البورسلين أنه يحتمل الاحتكاك ولمعته أعلى من السيراميك، ويشمل أنواعًا عديدة ما بين الصيني والهندي والمصري والأسباني، وأفضل الأنواع هو الإسباني والأسوأ الصيني.

وتأتي الخطوة التالية من خلال حساب المساحة، ويتم إضافة 10 أمتار احتياطي للهالك، وفي حال البلاطات ذات المساحة الكبيرة التي تكون متر و60 سم أو أكبر يكون كمية الهالك أكبر، خاصة إذا كان المساحة صغيرة، وبعدها يقوم المبلط بتحديد السعر، ويبدأ عمله بمراجعة عمل السباك وأماكن «البيبة» ويبدأ عمله.

يبدأ المبلط بالحوائط قبل الأرضيات، ويمكن أن يتم تركيب سيراميك الحائط على الطوب الأحمر بدون محارة، ويتم وضع خيط رأسي وأفقي وميزان مياه ليكون السيراميك متناسقًا، أما في حال تركيب البورسلين على الحوائط يجب أن يتم وضع محارة على الحائط ويتم لصق البورسلين بمادة اللصق الخاصة به.

وقال مهندس الديكور، إن في حال كانت البلاطة نوعها جيد أو فرز أول يتم استخدام «الصلايب» و«البلكسات» لتوحيد المسافات أما إذا كانت البلاطة فرز ثاني يقوم المبلط بضبطها بيده.

وبعدها يتم تركيب السيراميك أو البورسلين على الأرضيات من خلال فرش رملة ثم مونة، ويتم وضع السيراميك وفي حال تركيب البورسلين يتم استخدام المادة اللاصقة على البلاطة ثم المونة ووضعها على الأرضية مع مراعاة الفواصل، ثم الوزرة التي تكون على ارتفاع 7 س، وفي النهاية يتم شراء «سقية» لملء الفراغات.

وأوضح مصطفى أنه يمكن تلميع السيراميك بعد تركيبه بالخل، ويتم الاستلام من خلال «القدة» للتأكد من عدم وجود ميول، ويجب التأكد من عدم تركيب بلاط مشروخ أو مكسور، والتخبيط على السيراميك لمعرفة إذا كان تحته فاضي أم لا، فإذا كان الصوت مطبل يكون ذلك دليل على أن تحته فاضي مما يعرض البلاطة للكسر بعد ذلك وإذا كان مكتوم دلي على وجود مونة تحته.

أسعار متر السيراميك والبورسلين

وتراوح سعر متر السيراميك بين 25 جنيهًا و40 جنيهًا، أما متر البورسلين فيتراوح سعره بين 40 جنيهًا و100 جنيه للمتر باختلاف النوع.