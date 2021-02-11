المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ووليد أنور إبراهيم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 32937 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 2275 لسنة 202، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بضبط كل من «سيد أ. ح.»، حداد مسلح، و«حسام ع. خ.»، 20 سنة، عامل بناء، و«عمرو ع. ف.»، حداد كريتال، وجميعهم يقيمون بقرية «ميت يزيد»، التابعة لمركز منيا القمح، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعثر بحوزة الأول على 16 لفافة ورقية من مسحوق «الهيروين» المخدر، وعثر بحوزة الثالث على 4 لفافات بلاستيكية من نبات «البانجو» المخدر، وسلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش»، وعدد من الأعيرة النارية، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم عصابة للإتجار في المواد المخدرة، وبإحراز المضبوطات بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة جميعها تحوي جوهر «الهيروين» المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

كما قضت المحكمة، في نفس جلستها اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 232 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، والتي تعود إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام «السيد س . أ.»، 37 سنة، عامل بمصنع في العاشر من رمضان، و«أحمد م. ح.»، فران، و«البدري م. ز.»، عامل، وجميعهم يقيمون بقرية «سنهوت»، مركز منيا القمح، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش,

وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.