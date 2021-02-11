السجن 3 سنوات لمتهم بمحاولة خطف طفلة وسرقة حلقها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة شاب متهم بمحاولة خطف طفلة وسرقة قرطها الذهبي بالإكراه، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ووليد أنور إبراهيم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 28111 لسنة 2020 جنايات منيا القمح، والمقيدة برقم 1339 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام «إ. م. ع.»، 18 سنة، فلاح، مقيم بناحية قرية «سنهوت»، التابعة لمركز منيا القمح، بالشروع في خطف الطفلة «أ. س. م.»، البالغة من العمر 8 سنوات، وكان ذلك بطريق الإكراه مستخدماً سلاح أبيض «سكين»، بأن قام بحملها عنوة، محاولاً الفرار بها، وسرقة قرطها الذهبي، إلا أن الطفلة استغاثت بالمارة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، فأصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في الهيروين بالسجن 6 سنوات لكل منهم.

وتعود أحداث القضية رقم 22627 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2275 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً باتهام كل من «س. أ.»، و«ح. ع. خ.»، و«ع. ع. ز.»، بتهمة حيازة مواد مخدرة «هيروين».

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.