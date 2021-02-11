هل يجوز للابن المكفول صرف معاش أحد الأبوين بعد وفاته؟

قد يكفل البعض طفلا ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي «الأسرة البديلة» ويتساءل هل يجوز للابن المكفول صرف معاش أحد الأبوين بعد وفاته؟، ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يحق منح ابن الأسرة البديلة صرف معاش أحد الأبوين.

وأضافت وزارة التضامن، أنّها وسّعت قاعدة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديله بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 2015 لمنح أبناء الأسر البديلة (مثله مثل أي طفل طبيعي) المساعدة الضمانية الشهرية حال وفاة الأبوين أو أحدهما طبقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (137) لسنة 2021.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، حذّرت الأسر البديلة من تسليم الطفل لوالديه ولو مؤقتا، موضحة عبر موقعها الرسمي، أنّه يشترط على الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب، أن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق «إدارة الأسرة والطفولة»، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

ووضعت وزارة التضامن شروط وإجراءات لرعاية طفل في الأسر البديلة، ومنها التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن أو على الموقع الإلكتروني https://www.moss.gov.eg، كما تطلب إدارة الأسرة والطفولة بحث اجتماعي، مع إرفاقه بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة.

ومن بين الشروط التي وضعتها الوزارة، ضرورة مطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكّد من صحة وسلامة البيانات، وعرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصيا بالعلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب.