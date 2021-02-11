الكشف على 600 مواطن في قافلة طبية بديرب نجم بالشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية جميزة بني عمرو، التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، في يومها الأول والتي تستمر لمدة يومين.

وجاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة بالمحافظة.

تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل (الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن)، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالقافلة أكثر من 600 مريض من أهالي القرية حتي وقت الزيارة.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، والمتابعة للأم والجنين، مقدماً الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.