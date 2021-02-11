أسعار جهاز تتبع السيارات «gbs» بعد إقرار قانون المرور الجديد

حظي قانون المرور الجديد باهتمام كبير خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد إقراره بشكل رسمي، وتضمنه شروط جديدة لترخيص السيارات، ومنها ضرورة تركيب جهاز التتبع «GPS».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، أسعار جهاز الـ«GPS» في الأسواق المحلية.

يقول محمود حسن، صاحب محل لبيع أدوات السيارات، إن هناك أنواعًا مختلفة من جهاز «GPS»، وأسعارها ستشهد ارتفاعًا بعد إقرارها في قانون المرور الجديد.

وأضاف «حسن»، أن الأسعار تتراوح بين 1350 جنيهًا حتى 4 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن التفاوت في الأسعار يرجع لاختلاف الأنواع وكذلك لبعض الكماليات كسعة التخزين والبطارية وغيرها.

ويختلف أشكال جهاز التتبع «GPS»، فبعضها على شكل دائري، وأخرى مستطيلة، وثالثة مربعة، لتناسب المكان الذي توضع به داخل السيارة، وفقًا لصاحب محل بيع أدوات السيارات.

شروط أخرى لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد

وتضمن قانون المرور الجديد شروطًا أخرى لترخيص السيارات، منها:

-ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

- يجب الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

- التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقًا للقانون الخاص بذلك.

-استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

رسوم منظومة النقل الذكي

- (60) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

- (75) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

- (150) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

- (250) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

- (350) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

- (1000) جنيه عن سيارات الجمرك.

- (20) جنيهًا عن الدراجات النارية.