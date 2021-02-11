الذهب يخسر 7 جنيهات بنهاية التعاملات.. وعيار 24 يسجل 910

سجلت أسعار الذهب تراجعًا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية في لندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم الخميس الموافق 11 فبراير، بمقدار 7 جنيهات في الجرام.

وترصد «الوطن» متوسط أسعار أعيرة الذهب، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة، متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في نهاية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، بمقدار 7 جنيهات، ليصبح في نهاية معاملات اليوم 910 جنيهات، مقابل 917 جنيها في بداية تداول الذهب بالبورصة صباحا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، 796 جنيها، مقابل 802 جنيه في التعاملات الصباحية.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات 682 جنيهًا، مقابل 687 جنيها في بداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بينما تراجع الجنيه الذهب في المعاملات بمقدار 48 جنيهًا، ليصبح في نهاية اليوم بـ6368 جنيهًا، مقابل 6416 جنيهًا في الصباح.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907429 و909714 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28221 و28292 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير، 918.26 جنيها، و58.75 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 803.50 جنيها، و51.41 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 688.71 جنيها و44.06 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقرارًا في بداية تعاملات، اليوم الخميس، الموافق 11 فبراير في محلات الصاغة مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الأربعاء، وشهدت أسعار الذهب خلال العام الماضي 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، حيث تأثرت أسعار الذهب بجائحة فيروس كوورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي.