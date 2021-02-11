خطة «الصحة» لحماية الطلاب أثناء الامتحانات: تبادل الأقلام ممنوع

وضعت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، خطة وقائية لضمان عودة الطلاب بشكل آمن، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار دور الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الوزارة في خطتها الوقائية، ضرورة تعليم الطلاب الحرص علي غسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية عند لمس الأسطح أو فرك أيديهم بالكحول، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصول.

عدم لمس الطلاب لأغراض بعضهم أو تبادلها

وشددت الوزارة على عدم لمس الطلاب لأغراض الآخرين، أو «حرف» السلم أثناء لصعود والنزول، والاكتفاء باستخدام الطلاب لأغراضهم الشخصية، وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين، ومنها الأقلام علي سبيل المثال.

وأكدت الوزارة ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووضع علامات إن أمكن لتحديد المسافات بين الطلاب، إضافة إلى عدم المصافحة، أو التقبيل أثناء اللقاء، وعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.

تناول الأطعمة المفيدة والنوم لفترة كافية

ولفتت الوزارة إلى أهمية تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية، والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل قبل النزول في الصباح، وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ويشهد المنحني الوبائي في مصر مرحلة من «التأرجح والتذبذب» في أعداد الإصابات اليومية، بعد استقرار دام أكثر من 3 أسابيع علي التوالي.