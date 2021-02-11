أصيب ببتر في القدم.. إنقاذ مواطن سقط تحت عجلات قطار قلين

أصيب مواطن يبلغ من العمر 52 سنة، يقيم بمركز طنطا في محافظة الغربية، ببتر في قدمه اليمنى، إثر سقوطه تحت عجلات قطار قلين، في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، حيث تمكن عدد من المواطنين من إنقاذه، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بإصابة مواطن في الخمسينيات من عمره، ببتر كامل بالقدم اليمنى، أثناء محاولته استقلال القطار رقم 494، المتجه إلى مدينة طنطا، حيث سقط تحت عجلات القطار.

وتجمع الأهالي وأبلغوا مأمور قسم السكة الحديد، الذي انتقل إلى محل الواقعة، برفقة عدد من الضباط وسيارة إسعاف، وجرى نقل المواطن للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى إبلاغ النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتمكن عدد من الركاب من إنقاذ الرجل من موت محقق، حيث تم نقله إلى مستشفى قلين المركزي، ثم تحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث خضع لعملية جراحية بعد إصابته ببتر كامل في القدم اليمنى.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن الشخص المصاب يدعى «إبراهيم أبو النجا عبد الرحيم»، 52 سنة، مقيم بمركز طنطا في محافظة الغربية.

وأضاف المصدر أن المصاب وصل إلى المستشفى يعاني من بتر كامل بالقدم اليمنى، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كفر الشيخ العام.