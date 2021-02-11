كفر الشيخ تسجل 3 وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، عن تسجيل المحافظة 3 وفيات لمسنين خلال الساعات الماضية بمستشفى عزل بلطيم وقسم العزل بالمستشفى الجامعي.

كما أعلن المصدر الطبي بمديرية الصحة، عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا، في أربعة مستشفيات توفقاً لتحاليل الـPCR، التي أجراها مركز الفيروسات الكبدية بالزعفران والمخصص لإجرات التحاليل للمرضى عقب حجزهم بأقسام العزل والفرز داخل المستشفيات، .

الصحة تمر على المعزولين منزليا للإطمئنان عليهم

وقال المصدر لـ« الوطن»، إنه جرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة لمستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما جرى حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، وذلك بخلاف المعزولين منزلياً.

وأضاف المصدر الطبي، أن الفرق الطبية تمر بشكل يومي على المعزولين منزلياً والمسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة الصحة انهم صابين بفيروس كورونا، وذلك للإطمئنان على نسب الأكسجين في الدم عبر أجهزة« بالس أوكسيمتر»، فضلاً عن الإطمئنان على مستوى التنفس، وإعطاء الأدوية، مشيراً إلى أنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية مصابي كورونا المعزولين منزلياً.

وأوضح المصدر، أنه يجرى عمل فحوصات دورية للمخالطين لمصابي كورونا، للتأكد من أنهم لا يحملون المرض، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة، والتنبيه على التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات فضلاً عن توزيع بعض الواقيات على المعزولين بجانب الأدوية.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، عن تسجيل المحافظة 5 وفيات لمسنين خلال الساعات الماضية بمستشفى عزل بلطيم وقسم العزل بالمستشفى الجامعي، كما أعلن المصدر الطبي بمديرية الصحة، عن إصابة 14 شخصاً بفيروس كورونا،