بريد الوطن .. وجِّه بحل مشكلتي مع الوحدة الصحية بسمسطا يا محافظ بني سويف

أعمل مهندساً منتدباً بالوحدة الصحية بمدينة سمسطا التابعة لمحافظة بنى سويف منذ عام ونصف، وأنا من أهالى مدينة الفشن، وأعانى من تعنت المسئولين تجاهى، حيث طلبت عدة مرات إلغاء الندب الجائر الخاص بى بعد زوال سبب الندب الحقيقى، وهو حفظ التحقيق فى شكوى كيدية تقدم بها أحد المواطنين ضدى، غير أن الإدارة ترفض إلغاء القرار، وتصر على تنفيذه، خاصة أننى نزلت إلى مستوى وظيفى أقل عند ندبى، وأنا لا أطلب سوى تطبيق مواد الدستور، خاصة أن الندب مخالف لقانون الخدمة المدنية، أناشد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف التدخل وتوجيه المسئولين بالإدارة المحلية لإنهاء ندبى وإعادتى إلى مكان عملى الأصلى.

علاء راضى محمود

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